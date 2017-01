Morte di George Michael, ascoltato dalla polizia il fidanzato Fawaz

Roma, 7 gen. (askanews) - E' stato ascoltato dalla polizia Fadi Fawaz, il fidanzato di George Michael. A riportare la notizia una fonte della Thames Valley Police al Daily Mirror: "Stanno parlando con tantissime persone ed è una cosa normale, così che possano presentare un documento riguardo le circostanze che hanno portato alla morte agli investigatori. E' solamente un modo per mettere insieme i fatti rispetto a quanto accaduto. E' qualcosa di standard. Viene fatto in modo che gli investigatori abbiano già una raccolta dei dati quando inizieranno il loro lavoro".

Il cantante 53enne è stato trovato senza vita nella sua casa di Goring-on-Thames, nell'Oxon, proprio il giorno di Natale e sebbene la sua scomparsa non abbia ancora una spiegazione e non sia considerata sospetta, gli agenti stanno cercando di mettere insieme i pezzi per ricostruire le ore prima dell'evento per preparare un report da consegnare agli investigatori. Adx/Int2