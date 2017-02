Monito di Orlando a Renzi: attento che così rischi il frontale

Roma, 14 feb. (askanews) - "Non ero d'accordo con Renzi e glielo ho detto, che c'è di strano? Se uno sbaglia glielo dico. Se rischia il frontale glielo dico. E infatti non ho partecipato al voto. Semplicemente penso che andare subito al congresso sia un bene per il Pd. E credo che le primarie finiranno per essere la sagra dell'antipolitica". Lo afferma, in una intervista a Repubblica e alla Stampa, il ministro della Giustizia Andrea Orlando dopo la direzione del Pd di ieri che ha deciso per il congresso in tempi rapidi.

Insomma, rilancia il Guardasigilli: "Se vedi uno che sta facendo una curva parabolica che lo porta a un frontale, glielo dici di stare attento, no?". Orlando spiega di "conoscere il partito" sottolineando che prima del congresso serve "una conferenza programmatica": "Non sono convinto che andare subito al congresso sia un bene per il Pd - spiega -. Io sono molto attento agli aggettivi, ma in questo caso non si può sfumare la posizione. Se uno non è d'accordo a fare un percorso deve dirlo: non sono d'accordo perché così non si risolvono i nostri problemi identitari e di proposta politica". Vep/int9