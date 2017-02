Monica Bellucci: "Ora cerco la gentilezza"

Roma, 14 feb. (askanews) - Monica Bellucci, icona della bellezza italiana, è la protagonista della copertina di F, il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei, in edicola domani. "Quando ero giovane cercavo storie maledette, lo scontro col diavolo, la sfida, il pericolo - dichiara l'attrice a F - In realtà cercavo attraverso gli altri il diavolo che è in me, le mie parti sconosciute. È interessante ma alla fine diventa sterile". La Bellucci, che vedremo nel cast del nuovo capitolo di Twin Peaks, afferma inoltre: "Quando sei giovane, c'è un impulso sessuale fortissimo legato alla riproduzione. La cosa bella è che oggi non sono più schiava dell'impulso. È la testa che controlla il corpo". Adx