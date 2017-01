Mogherini: l'Inghilterra prima esca dalla Ue e poi tratti con gli Usa

Bruxelles, 16 gen. (askanews) - La Gran Bretagna non può negoziare nuovi accordi commerciali prima di lasciare l'Unione Europea. Lo ha sottolineato l'Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, dopo che il presidente eletto Donald Trump ha dato il suo endorsement a una rapida intesa commerciale con Londra. "Finchè uno stato membro resta uno stato membro, non possono esserci negoziati a livello bilaterale su alcun accordo commerciale con terze parti", ha dichiarato Mogherini ai cronisti a Bruxelles, rispondendo alle domande sulle interviste rilasciate da Trump a due quotidiani europei. Fco/Int2