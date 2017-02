Milleproroghe, il governo Gentiloni pone la fiducia sul maxiemendamento

Roma, 16 feb. (askanews) - Il governo ha posto la questione di fiducia sul maxiemendamento al decreto milleproroghe depositato questa mattina. La richiesta è stata avanzata dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, spiegando che il maxiemendamento "recepisce sostanzialmente le modifiche poste dalla commissione". La seduta è stata sospesa per la conferenza dei capigruppo che stabilirà i tempi delle votazioni mentre ora il maxiemendamento viene trasmesso dalla commissione bilancio per il suo parere. Fgl/int9