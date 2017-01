Milan ai quarti, Torino battuto in tre minuti

Roma, 13 gen. (askanews) - Sara' il Milan ad affrontare allo Stadium la Juventus nei quarti di finale della Coppa Italia il prossimo 25 gennaio. A San Siro, gli uomini di Montella hanno battuto in rimonta 2-1 il Torino. Granata in vantaggio con Belotti al 27'. Poi nel giro di tre minuti il gol di Kucka al 61' e quello di Bonaventura al 63'. "Nel primo tempo eravamo troppo lenti e abbiamo trovato un Torino molto abile, che ci metteva in difficoltà sugli esterni - ha detto Montella a fine gara - Il gol subito ci ha dato una spinta in più, ho visto una reazione. Nella ripresa siamo stati bravi a trovare il pareggio e andare in vantaggio, secondo me, meritatamente, contro un avversario ostico e ben messo in campo. È stata una grandissima vittoria". Furioso il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic. "Possiamo solo recitare il mea culpa: ci siamo suicidati. E, purtroppo, ultimamente ci succede spesso, nel primo tempo abbiamo dominato ed era in quel momento che dovevamo chiuderla. Invece abbiamo sbagliato, nella ripresa ci siamo abbassati troppo e ci è venuto il braccino corto. Quando abbiamo ripreso a giocare la partita ormai era andata. Purtroppo, in 3' abbiamo rovinato tutto quanto di buono che avevamo fatto". Adx