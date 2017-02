Migliaia di messicani formano "muro umano" a confine con gli Usa

Ciudad Juarez (Messico), 18 feb. (askanews) - Migliaia di messicani hanno unito le loro braccia stando fianco a fianco sul confine con gli Stati Uniti per formare un vero e proprio "muro umano" in segno di protesta contro il progetto del presidente Usa Donald Trump che intende costruire una barriera alla frontiera. La protesta è stata organizzata dalle autorità locali e ha coinvolto semplici cittadini, politici, studenti di Ciudad de Juarez, già divisa da El Paso da una recinzione, tutti "armati" di fiori. I manifestanti hanno scandito slogan contro Trump. Sotto lo sguardo della polizia di frontiera americana i manifestanti hanno formato una catena unama lunga 1,5 chilometri. E' in programma una protesta simile sulla costa pacifica della frontiera, al confine tra Tijuana e San Diego. (fonte afp) Dmo MAZ