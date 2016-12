Roma, 23 dic. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ringraziato l'Italia per il "grande successo", rappresentato dall'individuazione e uccisione del ricercato Anis Amri, ritenuto resonsabile della strage di Berlino. In una conferenza stampa a poche ore dai fatti di Sesto, Merkel ha detto che "le nostre forze di sicurezza collaborano a livello europeo e transfrontaliero. Dobbiamo restare uniti per vincere contro il terrorismo". Merkel ha espresso "cordoglio e vicinanza alle vittime" e ha ricordato anche "la giovane italiana rimasta vittima e questo ci rattrista moltissimo". Le indagini "andranno avanti - ha assicurato la cancelliera tedesca - per arrivare alle origini di questo attentato". Le forze di polizia e di sicurezza "non cesseranno di lavorare finché non avranno ricostruito il percorso del presunto attentatore". Il "terrorismo islamista e gli attentati sono una sfida per noi. Il governo federale ha aggiornato le proprie leggi a tutela della sicurezza e dovremmo in futuro prevedere modifiche alle leggi per garantire ancora maggiore sicurezza", ha aggiunto Merkel, garantendo che le autorità "reagiranno con rapidità". Cls/Int2