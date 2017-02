Roma, 21 feb. (askanews) - "Mentre gli organismi statutari decidono le regole del Congresso, io sono in partenza per qualche giorno per gli Stati Uniti. Vi racconterò sul blog.matteorenzi.it il mio diario di bordo dalla California dove incontreremo alcune realtà molto interessanti". E' quanto annuncia il segretario dimissionario Matteo Renzi nella sua enews. "Penso che che la minoranza abbia il diritto di sconfiggermi, non di eliminarmi" ha poi scritto parlando dello strappo con la sinistra del partito che potrebbe portare alla scissione, a poche ore dalla direzione del Pd convocata per avviare il congresso del partito. "E se è vero che la parola scissione è una delle più brutte del vocabolario politico, ancora più brutta è la parola ricatto", ha aggiunto il segretario dimissionario del Pd riprendendo quanto detto domenica all'assemblea del partito. "Nei prossimi giorni, con calma e minore intensità rispetto al passato, tornerò anche a partecipare a trasmissioni televisive" ha anche annunciato Renzi. "Riprenderemo i dialoghi su Facebook, inaugurando un modello diverso - spiega -. Dopo aver più volte lanciato il 'MatteoRisponde', daremo spazio dalla prossima settimana a qualche 'MatteoDomanda', mettendoci in ascolto delle idee e delle proposte di chi vorrà farsi sentire. Ascolto, partecipazione, coinvolgimento: queste le parole chiave del lavoro che faremo durante la campagna congressuale". Dunque, a poche ore della direzione del Pd, l'ex premier è pronto a volare negli States. Renzi visiterà "realtà interessanti", "soprattutto nel campo del fotovoltaico, un settore dove si incrociano innovazione, sviluppo e ambiente. Priorità - ha spiegato -: imparare da chi è più bravo come creare occupazione, lavoro, crescita nel mondo che cambia, nel mondo del digitale, nel mondo dell'innovazione". "Perché se è vero - ed è vero - che dopo il 4 dicembre l'Italia sembra aver rimesso indietro le lancette della politica (proporzionale, scissioni in tutti i partiti, polemiche, palude: prima o poi qualcuno rifletterà sulle conseguenze politiche del voto referendario, non solo su quelle personali che sono decisamente meno importanti) - conclude -, è anche vero che il mondo, là fuori, corre e corre a un ritmo impressionante". Pol-vep-Int5