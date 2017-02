Meningite, 2 casi vicino a Roma (una 21enne e un uomo di 51 anni)

Roma, 8 feb. (askanews) - Due casi di meningite verificati in questi giorni vicino a Roma, nel territorio di competenza della Asl 6: uno ad Anzio e l'altro ad Albano. Il primo caso è quello di una giovane donna di 21 anni, residente nel comune di Anzio. La ragazza ha accusato febbre elevata e mal di gola il 5 febbraio scorso dopo aver manifestato un episodio di natura neurologica, nella stessa giornata è ricoverata all'ospedale di Anzio, presso il quale è stata poi fatta la diagnosi di meningite pneumococcica. Le condizioni di salute della ragazza sono progressivamente peggiorate al punto che nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento presso l'Ospedale L. Spallanzani di Roma, ove la giovane è attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. Il secondo caso di meningite pneumococcica interessa un uomo di 51 anni, residente nel comune di Albano Laziale.

L'uomo è arrivato lunedì 6 febbraio al pronto soccorso dell'ospedale di Albano Laziale, con febbre, otalgia, perdita di coscienza e stato confusionale. Le condizioni di salute dell'uomo si sono progressivamente aggravate nell'arco della giornata, manifestando anche uno stato soporoso, tale da richiedere il monitoraggio in sala intensiva e il trasferimento in struttura specializzata. Il 7 febbraio l'uomo è stato trasferito presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale L. Spallanzani di Roma, ove è attualmente ricoverato in condizioni molto critiche. Red/Nes