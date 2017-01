Roma, 24 gen. (askanews) - All'età di 61 anni Mel Gibson è diventato papà per la nona volta. La compagna, 26enne sceneggiatrice televisiva Ronsalind Ross che ha dato alla luce un maschietto Lars Gerard Gibson, è fidanzata con l'attore da due anni. Mel Gibson ha avuto sette figli (sei maschi e una femmina) dalla prima moglie Robyn Denise Moore con cui è stato sposato 26 anni e il cui matrimonio è naufragato nel 2006. Il loro divorzio è stato uno dei più costosi nella storia di Hollywood, oltre 400 milioni di dollari.

Nel 2009 invece ha fatto coppia con la musicista Oksana Grigorieva, dalla quale però si è separata l'anno successivo, ma ha avuto una bimba, nata sempre nel 2009. Anche in questo caso la relazione non si è chiusa nel migliore dei modi, infatti, la musicista lo ha denunciato per maltrattamenti e insulti a sfondo razzista. L'attore ha patteggiato con i giudici di Los Angeles 36 mesi di libertà vigilata, un programma di riabilitazione psichica e 600 dollari di multa. Dichiaratosi innocente nel 2011 Gibson ha dovuto tuttavia risarcire l'ex fidanzata e rinunciare all'affidamento della bambina. Dal 2015 il fidanzamento con la sceneggiatrice televisiva Rosalind Ross. Adx/Int2