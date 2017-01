Roma, 18 gen. (askanews) - I prezzi degli abbonamenti per l'Alta velocità di Trenitalia "sono ancora molto bassi". Lo afferma l'amministratore delegato delle Fs, Renato Mazzoncini, dopo le polemiche sugli aumenti decisi dalla società. "Gli abbonamenti - sottolinea Mazzoncini - li abbiamo mantenuti, a differenza di altri. I prezzi sono stati rimodulati per venire incontro alle esigenze di tutti: dei pendolari, grazie alla differenziazione per fasce e giornate di viaggio, dei clienti non abbonati che spesso non trovano posto e dell'impresa di effettuare un servizio che sia in equilibrio economico". "Nonostante questa rimodulazione - spiega l'ad in un'intervista su Repubblica - sottolineo che i prezzi degli abbonamenti sono ancora molto bassi, tant'è che sull'Alta velocità siamo gli unici a proporli: lo sconto è tra il 68% e l'82% rispetto alla somma dei singoli viaggi, superiore allo sconto degli abbonamenti dei regionali che è in media del 50%. L'unica altra soluzione che intravedo - conclude Mazzoncini - è quella di un intervento pubblico a favore dei pendolari, tra l'altro già attivo in Emilia Romagna". Glv MAZ