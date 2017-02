Amsterdam, 20 feb. (askanews) - Il re d'Olanda Willem-Alexander, che festeggia 50 anni il 27 aprile, ha deciso di invitare per l'occasione nel suo palazzo di Amsterdam 150 persone il cui genetliaco cade lo stesso giorno. Lo ha annunciato oggi il palazzo reale. Un sito dedicato è stato attivato (www.WA50.nl), dove i potenziali candidati potranno iscriversi per poi partecipare al sorteggio in programma il 3 marzo.

Per poter prender parte al regale evento, bisognerà pertanto essere nati un 27 aprile, ma anche essere residenti in Olanda, avere più di 20 anni e festeggiare un compleanno multiplo di cinque, ha precisato il palazzo nella nota. I fortunati saranno accolti dal re e consorte, la regina Maxima, ad una cena il 28 aprile, al termine della quale il palazzo sarà aperto al pubblico per 50 ore.

Il 27 aprile è un giorno festivo nei Paesi Bassi e migliaia di olandesi si vestono di arancione, il colore della dinastia degli Orange, per celebrare il compleanno del sovrano. Ihr-Int5