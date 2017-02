Maxi rissa alla Mecca tra donne e uomini e il video diventa virale

Roma, 24 feb. (askanews) - Donne africane velate che ingaggiano una battaglia con le mani con uomini nella Mecca, luogo più sacro dell'Islam che si trova in Arabia saudita. E' quanto si vede in un breve filmato, divenuto subito virale sui social media in lingua araba. Nel video si vedono due uomini vestiti in bianco colpire tre donne di colore nero con la corda dei loro turbanti. Immediata l'energica reazione delle tre africane che si scagliano con pugni e schiaffi contro i loro aggressori senza alcun timore reverenziale in un Paese che riconosce pochissimi diritti al gentil sesso. A rendere l'episodio singolare è il fatto che il tutto si svolge a due passi dalla Mecca: sullo sfondo delle immagini della rissa si vedono infatti due grandi minareti della grande moschea della Mecca, luogo sacro meta ogni anno di milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Non sono chiari i motivi dello scontro fisico, ma secondo la polizia che ha arrestato tutti i partecipanti alla rissa "gli uomini hanno disturbato le donne per aver chiesto con insistenza l'elemosina". Fth-Int5