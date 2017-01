Mattarella: l'Europa ci consente da 70 anni una vita di pace

Reggio Emilia, 7 gen. (askanews) - Una società che fa suo il "senso di comunità" è una società che è "capace anche di viverlo e interpretarlo in maniera matura nell'appartenenza convinta alla nuova Europa". Un'Europa che, spiega il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "ha saputo sottrarsi alle dittature, ha saputo diffondere il metodo democratico" che "ci consente da oltre 70 anni una vita di pace". Il senso della comunità, ha detto Mattarella nel suo intervento alla cerimonia per l'anniversario del Tricolore a Reggio Emilia, è una comunità "capace di viverlo e interpretarlo in maniera matura nell'appartenenza convinta alla nuova Europa. L'Europa che ha saputo sottrarsi alle ditatture, ha saputo adottare, diffondere e svliluppare il metodo democratico e che ci consente da oltre 70 anni una vita non soltantto di mancanza di guerre ma di pace". "Questo modo di intendere patria e l'unità nazionale raffigurato nel Tricolore come un valore concreto, che si dispiega nel corso del tempo, in maniera adeguata - ha concluso - è un concetto vivo, che sorregge e spiega il perché dell'esclamazione 'viva il Tricolore, viva la Repubblica, viva l'Italia". Pat/Int2