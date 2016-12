Roma, 24 dic. (askanews) - Atterrata a Ciampino a bordo di un aereo di Stato, la salma di Fabrizia Di Lorenzo ha ricevuto una prima benedizione dal cappellano militare, quindi è stata la mamma della giovane uccisa nella strage di Berlino a deporre sulla bara un fiore. Stretti nel loro dolore, i genitori e il fratello della ragazza hanno abbracciato il capo dello Stato Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Roberta Pinotti, che hanno voluto rendere omaggio alla salma giunta intorno alle 11.30 all'aeroporto militare. Lunedì, nella cattedrale di Sulmona, saranno celebrati i funerali.

Intanto gli inquirenti francesi hanno aperto un'inchiesta per stabilire l'itinerario preciso in territorio transalpino del tunisino Anis Amri, il presunto attentatore del mercatino di Berlino ucciso ieri a Sesto San Giovanni dove era arrivato, secondo la polizia italiana, dopo aver attraversato in treno la Francia. Lo ha spiegato il direttore generale della Polizia nazionale (Dgpn) francese, Jean-Marc Falcone.

La sezione anti-terrorismo della polizia giudiziaria "sta procedendo a delle verifiche, si tratta di stabilire in maniera precisa, se nel suo percorso, il terrorista è effettivamente transitato per il nostro territorio", ha precisato. In una tasca di Amri, secondo i media, ma anche secondo fonti francesi vicine all'inchiesta, è stato trovato un biglietto ferroviario Chambery-Milano via Torino. La polizia italiana ha semplicemente confermato che il tunisino era arrivato in Italia dalla Francia in treno. Int9