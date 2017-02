Matt Damon: "A Giugno George Clooney sarà papà di due genelli"

Roma, 15 feb. (askanews) - "Il mio amico George Clooney avrà due gemelli e sarà divertente immaginarlo quando uno smette di piangere e l'altro comincia. Ancora non ci posso credere che tra qualche mese George e Amal avranno due bambini per casa, ma sono sicuro che come genitori se la caveranno alla grande. George è molto affettuoso, sarà un grande padre e Amal una madre fantastica. Quei due sono bambini fortunati". Parola di Matt Damon, che in un'intervista esclusiva al settimanale OGGI dà la prima conferma ufficiale della gravidanza e del fatto che Amal sia in attesa di due gemelli. "Ho pianto di gioia quando George mi ha detto che Amal era incinta", racconta l'attore a OGGI. "L'autunno scorso stavamo girando Suburbicon, che George ha diretto. Durante una pausa, George mi ha preso da parte e mi ha detto: "Amal è incinta". Ero cosi felice per lui che mi sono quasi messo a piangere. "Da quanto?", gli ho chiesto. "Da otto settimane", ha risposto. "Otto settimane? Ma sei matto George? L'hai detto a qualcuno?", gli ho chiesto ansioso. "No, tu sei il primo", ha risposto. "Non lo dire più a nessun altro. A nessuno, George! Non sai la regola delle 12 settimane? Devi aspettare, George!"". E aggiunge: "Qualche tempo dopo gli ho chiesto: "Tutto a posto George? Amal sta bene?". "Tutto ok!", mi ha detto lui. Sono così felice per loro due. Amal è una donna straordinaria, splendida dentro e fuori, e si meritano questa grande felicità". Adx