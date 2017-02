Martina Levato condannata a 20 anni per le aggressioni con l'acido

Milano, 21 feb. (askanews) - Condannata a 20 anni di carcere per tutti le tre aggressioni con l'acido compiute a Milano tra il novembre e il dicembre 2014. Si è chiuso così il processo d'appello a carico di Martina Levato. I giudici della terza Corte d'Appello del capoluogo lombardo hanno riconosciuto all'ex bocconiana il vincolo della continuazione tra la condanna a 12 anni per l'aggressione a Pietro Barbini (già passata in giudicato) e quella a 16 anni (nel primo grado di giudizio) relativa ai blitz contro lo studente Stefano Savi e il fotografo Giuliano Carparelli. Così facendo, hanno ridotto il cumulo delle condanne da 28 a 20 anni complessivi di carcere. Confermata, invece, la condanna a 9 anni e 4 mesi per Andrea Magnani, il presunto complice della cosiddetta "coppia diabolica". Tutte pene calcolate sulla base dello sconto di un terzo della pena dovuto alla scelta del rito abbreviato da parte dei due imputati. Alexander Boettcher, l'ex amante di Martina ritenuto il regista di tutte le tre aggressioni con l'acido, è stato invece condannato a 14 anni in abbreviato per l'aggressione a Barbini (sentenza, questa, già confermata in appello) e ad altri 23 in ordinario per gli altri due agguati. Per ora ammonta a 37 anni il cumulo delle condanne complessivamente collezionate dal broker immobiliare di origini tedesche, che è in attesa del processo di secondo grado sui blitz a Savi e Carparelli. Fcz/Int2