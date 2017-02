Marine Le Pen, la Francia prima di tutto

Lione (Francia), 6 feb. (askanews) - Prima la Francia, il Paese davanti a tutto. Marine Le Pen, leader dell'estrema destra, ha annunciato il suo 'manifesto' lanciando formalmente la campagna elettorale per le presidenziali, con molti temi in comune con la scalata di Donald Trump alla Casa Bianca. In un discorso a Lione, la leader del Front National ha attaccato "l'immigrazione di massa", la globalizzazione e il "fondamentalismo islamico" e ha detto di volere una Francia che "non deve niente a nessuno". Le Pen ha elogiato la Gran Bretagna per aver scelto di abbandonare l'Unione Europea e ha invitato la Francia a imitare gli elettori di Trump "che hanno messo al primo posto i propri interessi nazionali". "Penseremo tutti al locale, non al globale", ha detto Le Pen che ha parlato a una folla di circa 3mila persone. I sondaggi hanno mostrato per mesi che Le Pen, 48 anni, conquisterà voti sufficienti per andare al ballottaggio nel primo turno del 23 aprile; gli stessi sondaggi dicono però che al secondo turno sarà sconfitta. Con l'ex banchiere di investimento Emmanuel Macron che sembra sempre di più il suo avversario finale, Le Pen ha detto alla folla a Lione che "di fronte alla ricca destra e alla ricca sinistra, soltanto io sono la candidata del popolo". La leader di FN ha detto di voler sottrarre "la Francia dalla tirannia" di Bruxelles. Se gli altri membri del blocco rifiutano di accettare riforme su larga scala, ha promesso di indire un referendum sull'adesione entro sei mesi dal suo insediamento. Cam