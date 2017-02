Marcia indietro di Santana. Prima attacca Beyoncé, poi si scusa

Roma, 16 feb. (askanews) - Marcia indietro di Carlos Santana nei confronti di Beyoncé. All'indomani della vittoria di Adele nella categoria miglior album dei Grammy, il cantante non aveva avuto mezze misure nel criticare Beyoncé: "Con tutto il rispetto per nostra sorella Beyoncè - aveva detto - è molto bella da guardare ed è più come una modella per la musica. Non è una cantante vera. Adele, inoltre, sul palco non porta ballerini. Canta anche senza una scenografia". Poi, sui social il chitarrista e compositore ha fatto marcia indietro: "La mia intenzione era di congratularmi con Adele per la sua fantastica serata ai Grammy. Il mio commento su Beyoncé è stato sfortunatamente decontestualizzato. Ho un profondo rispetto per lei come artista e persona. Merita tutto il seguito che ha. Auguro a Beyoncé e alla sua famiglia tutto il meglio. Carlos" Adx