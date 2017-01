Marcia indietro di Poletti sui voucher

Roma, 30 gen. (askanews) - Il governo punta ad introdurre delle modifiche normative ai voucher per riportarli al loro spirito originario, quello di essere usati solo per il lavoro accessorio e occasionale. Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, intervenuto a un convegno del Pd. "Abbiamo introdotto - ha detto Poletti - dei controlli attraverso la tracciabilità. Abbiamo i primi risultati ma siamo cauti perché sono passati solo due mesi". "Pensiamo di intervenire - ha aggiunto il ministro - con modifiche normative per andare nello spirito originario dei voucher, il lavoro accessorio e occasionale". Su questo, ha detto Poletti, c'è "un dialogo con il Parlamento e vedremo il ritmo e i tempi dell'intervento. Inoltre sul tema saranno convocate le parti sociali". "L'intervento - ha concluso Poletti - sarà di ordine generale sulla loro utilizzabilità da parte delle imprese". Rbr/Ral/Int2