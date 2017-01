Maradona: "Icardi è un traditore e Messi è il numero uno"

Roma, 27 gen. (askanews) - Diego Armando Maradona, torna ad attaccare Mauro Icardi. E lo fa in una doppia intervista, quella rilasciata a a Maurizio Costanzo su Canale 5 ed a TycSports: "Icardi è un traditore. Uno non può portarti a cena, a casa, e dopo ti sposi la moglie dell'amico" ha detto. "Sarà un grandissimo giocatore, non dico no, ma quello che ha fatto a Maxi Lopez è da traditore e questo nel calcio e nella vita si paga. So che è capitano dell'Inter e a volte fa gol ma non è neanche Batistuta. Batistuta fa dieci Icardi". "Piuttosto che convocare lui - ha aggiunto poi a Tyc Sports- convoco Mauro Obolo (attaccante 35enne del Belgrano). Se tu gli dai da mangiare a casa tua, lui non può permettersi di guardare tua moglie. Per me è così. Punto. Non lo chiamerei mai". Maradona difende anche Messi: "Non tollero che il suo valore non venga riconosciuto perché non ha vinto un Mondiale. In 56 anni non ho mai visto nessuno uguale a Leo". Con Costanzo Maradona parla anche dei suoi momenti difficili: "Il problema più grande è stato la droga: la droga uccide, io sono fortunato ad essere qui; se avessi continuato, sarei morto. Ormai ho smesso tredici anni fa, ora posso alzarmi felice la mattina". E dei rapporti con la camorra: "Uscivo di notte e incontravo questa gente, mi fotografavano; io non chiedevo il passaporto per farmi fotografie, non sapevo fossero camorristi. Alla camorra non ho mai chiesto niente, loro mi hanno dato la sicurezza che alle mie due bambine non sarebbe successo niente. Parlai con Carmine Giuliano dopo la Coppa America dell'87 e su "La Gazzetta dello Sport" uscì che se non fossi tornato a Napoli avrebbero fatto del male alle mie bambine: lui mi rassicurò, dicendo che a loro non sarebbe successo niente". Un messaggio per Papa Bergoglio: "Deve continuare, con lui abbiamo toccato un punto altissimo. L'altro papa non trasmetteva nulla, lui sta facendo cose nel Vaticano da fuoriclasse". Adx