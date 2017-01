Madonna in vacanza con il 25enne ivoriano Aboubakar Soumahoro

In Svizzera

Roma, 6 gen. (askanews) - Dopo mesi di indiscrezioni adesso è arrivata anche l'ufficialità: Madonna ha presentato il suo ultimo amico, Aboubakar Soumahoro, è ivoriano e ha appena 25 anni. La popstar 58enne, da settimane in vacanza in Svizzera con i figli Lourdes, 20 anni, Rocco, 16, David, 11, e Mercy, 10, ha 'presentato' ai paparazzi anche la nuova fiamma. I due sono fotografati sotto braccio, mentre tornano alla macchina. Nel marzo del 2016 le prime voci di un flirt tra i due, conosciutisi ad una festa nel novembre del 2015. A presentarli amici in comune. Da allora, però, mai si erano viste immagini di 'coppia'. Fino ad oggi. Madonna ha divorziato nel 2008 da Guy Ritchie. Adx/Int2