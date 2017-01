Lunedì da incubo per migliaia di passeggeri negli aeroporti Usa

Rimasti a terra per un guasto informatico

Roma, 3 gen. (askanews) - Migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati negli aeroporti degli Stati Uniti ieri a causa di un guasto nazionale del sistema informatico alle dogane, risolto solo dopo diverse ore. "Le dogane hanno accusato un guasto nazionale. Ritardi nella gestione dei passeggeri sono previsti fino a quando il sistema non sarà riparato", hanno twittato i responsabili dell'aeroporto di Fort Lauderdale in Florida (Sud-Est), uno dei principali hub per gli Stati Uniti e i Caraibi.

Un portavoce del Dipartimento delle dogane ha detto alla NBC che diversi aeroporti sono stati colpiti da un'interruzione del sistema informatico e che "sono state prese immediatamente delle misure per risolvere questo problema tecnico". Dopo alcune ore, il guasto è stato riparato. "Non abbiamo alcuna indicazione sul fatto che l'origine del problema sia un atto doloso", ha precisato il servizio doganale su Twitter. Coa/Int9