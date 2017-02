Los Angeles, aereo precipita sulle case: 4 morti

Los Angeles, 28 feb. (askanews) - Quattro persone sono morte e almeno altre cinque sono considerate disperse per lo schianto di un piccolo aereo su due abitazioni in un quartiere residenziale nel Sud della California: lo hanno annunciato le autorità locali. Un velivolo Cessna 310 è precipitato "in circostanze sconosciute" circa mezzo miglio a Nord-Est dell'aeroporto municipale di Riverside, a Est di Los Angeles. Il comandante dei vigili del fuoco Michael Moore ha dichiarato ai giornalisti che cinque persone erano a bordo sull'aereo, che si è spaccato in due dopo aver colpito due case: secondo le autorità entrambe le abitazioni erano occupate al momento dello schianto. Una sopravvissuta, una ragazza adolescente, è stata espulsa dal velivolo ed ha accusato solo ferite lievi. Un residente di una delle due abitazioni colpite è in condizioni "molto critiche", ha detto Moore. Coa-int4