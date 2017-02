Lo stadio della Roma verso il sì al progetto, "dalla società novità importanti"

Roma, 14 feb. (askanews) - "Vorrei ringraziare la Roma per aver risposto alle sollecitazioni dell'amministrazione capitolina nella riunione della scorsa settimana presentandoci oggi una revisione del progetto che ha dei caratteri fortemente innovativi. I tavoli tecnici sono ancora al lavoro, faremo una valutazione di questa importante novità e ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana". Così il vicesindaco capitolino Luca Bergamo al termine del vertice sullo stadio della Roma con società e costruttori. A chi gli chiedeva se tutto sarà fatto entro il 3 marzo, Bergamo ha risposto: "È ovvio". "Sì sono soddisfatto. Noi abbiamo sempre detto che vogliamo fare questo progetto insieme alla città, perché è importante per la città oltre che per la Roma e quindi deve essere condiviso con la città. Abbiamo cercato di intercettare quali sono le esigenze e visioni della nuova Giunta, crediamo di averlo fatto con successo quindi continuiamo a lavorare insieme ovviamente nel rispetto dei tempi e della sostenibilità del progetto stesso" ha commentato invece il direttore generale dell'As Roma Mauro Baldissoni al termine dell'incontro. Un vertice cui l'assessore all'urbanistica Berdini non ha partecipato. Oltre ai rappresentanti del club vi hanno preso parte per il Comune, il vicesindaco Luca Bergamo appunto, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, il capogruppo M5s Paolo Ferrara e la presidente della commissione Urbanistica Donatella Iorio. Sis-Int5