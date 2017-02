Lieto fine (a sorpresa) in Nuova Zelanda: le balene riprendono il largo

Roma, 12 feb. (askanews) - Le oltre 200 balene pilota che si erano arenate sulla spiaggia di Farewell Spit in Nuova Zelanda hanno ripreso il largo, grazie anche al lavoro di centinaia di volontari. Ma gli esperti avvertono che è ancora alto il rischio che il branco di cetacei possa invertire la rotta e spiaggiare nuovamente sull'isola. "Le 240 balene pilota che si erano spiaggiate tra Puponga e Pakawau sabato sera sono riuscite a riprendere il largo con l'alta marea e raggiungere acque più profonde", ha detto il portavoce del Dipartimento Herb Christophers. Altre 17 che erano rimaste sulle spiagge sono state riportate in acqua da soccorritori e volontari. Le balene erano finite a riva durante la bassa marea a tre chilometri da dove il primo gruppo era morto il giorno precedente: "Non sappiamo perché il superbranco è arrivato" ha ammesso Daren Grover, direttore del gruppo ambientalista Project Jonah che collabora al salvataggio. "Forse hanno raccolto il richiamo delle balene che erano qui e aver risposto, è molto insolito, non l'ho mai visto prima". Un'altra ipostesi è che siano state spaventate dagli squali che popolano le acque di Farewell Spit. Cls-Int5