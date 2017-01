Roma, 24 gen. (askanews) - Il gruppo statunitense Liberty Media ha confermato in un comunicato l'acquisizione per 8 miliardi di dollari della F1 Group mettendo fine al regno incontrastato di Bernie Ecclestoine che durava da 40 anni. Chase Carey, che e' stato in precedenza presidente per diversi mesi, e' stato nominato direttore esecutivo della F1, mentre all'86enne Bernie Ecclestone è stata offerta la presidenza onoraria. Il comunicato è arrivato qualche ora dopo le dichiarazioni di Ecclestone al giornale tedesco Auto Motor und Sport: "Sono stato licenziato oggi - ha detto - ora non mi resta che andare via. Lo considero come ufficiale, non conduco più l'azienda e la mia posizione è stata rilevata da Chase Carey". La leadership di Carey dovrebbe essere solo temporanea, fino all'arrivo dell'ex direttore tecnico della Ferrari, Ross Brawn. Adx