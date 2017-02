Le Pen: gli stranieri si pagheranno le cure mediche per 2 anni

Parigi, 7 feb. (askanews) - Marine Le Pen, candidata del Front National per le presidenziali francesi, ha confermato la sua proposta secondo cui per due anni dopo l'arrivo in Francia gli stranieri regolari dovranno "assumersi" i costi della malattia e "sostenere" le spese mediche. "Un certo numero di paesi fa così - ha spiegato, rispondendo una domanda in un'intervista a LCI - l'immigrazione di massa pesa sui nostri equilibri sociali, quindi siamo obbligati, per salvare il nostro sistema di protezione sociale a ridurre le prestazioni". Ci sono, secondo Le Pen, "due scelte, ridurre (le prestazioni) per i francesi, che è la scelta di Fillon e Macron, come dire 'scusate ma dobbiamo attuare le priorità nazionali, i francesi saranno i primi a essere seguiti, i primi a essere coperti nel loro Paese', e chiedere agli stranieri questo vuoto per un periodo di due anni, prima di poter accedere interamente a un sistema di protezione sociale estremamente generoso e che non esiste in nessun altro grande Paese del mondo". Dmo-int4