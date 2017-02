Le forze irachene lanciano l'assalto all'aeroporto di Mosul

L'offensiva per strappare controllo della città all'Isis

Al Buseif, 23 feb. (askanews) - Le forze irachene, sostenute da jet, droni ed elicotteri hanno lanciato l'attacco questa mattina contro l'aeroporto di Mosul, nell'ambito dell'offensiva per strappare la città al controllo dei jihadisti dello Stato islamico. All'operazione partecipano uomini della polizia federale e militari d'elite della Forza di reazione rapida del ministero dell'Interno, organizzati in convogli diretti in massa verso l'aeroporto. I militari hanno sparato una raffica di colpi di mortaio, mentre elicotteri d'attacco e altri velivoli hanno aperto la strada alle truppe di terra, ha riferito un corrispondente dell'Afp. Coa-int4