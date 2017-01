Le Femen contro la statua di Trump (al Museo delle Cere di Madrid)

Madrid 17 gen. (askanews) - "Prendiamo il patriarcato per le p...": al pensiero, espresso ad alta voce in inglese e spagnolo, un'attivista delle Femen entrata nel museo delle cere di Madrid ha fatto seguire l'azione, ai danni di una statua raffigurante il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. La statua di Trump - con indosso un completo scuro, cravatta rossa e con il pollice alzato - è stata presentata dal museo a pochi giorni dalla sua investitura, in programma giovedì. Il presidente eletto è stato più volte criticato per le sue dichiarazioni misogine. Mgi-Int5