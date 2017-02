Le 132 bugie di Trump nei suoi primi 33 giorni da presidente

Roma, 22 feb. (askanews) - Donald Trump ha collezionato 132 dichiarazioni "di dubbia natura, fuorvianti o false" nei primi 33 giorni da presidente degli Stati: lo mette nero su bianco il Washington Post, nel suo fact-checker, la "verifica dei fatti" lanciata durante la campagna elettorale. Il quotidiano promette costanti aggiornamenti nel corso dei primi 100 giorni alla Casa Bianca del miliardario che accusa i media di produrre fake-news contro di lui e che regolarmente mente, o quasi, rifila falsità o quasi via Twitter o nei suoi discorsi. Secondo il Washington Post, in effetti, la tendenza al falso di Trump si scatena soprattutto via Twitter, con il 34% di dichiarazioni a dir poco incerte, spesso false. Seguono i suoi commenti in discorsi pubblici e i discorsi preparati, poi le interviste e le conferenze stampa. "Gli argomenti più frequenti per queste affermazioni riguardano l'immigrazione, che è risultata oggetto (di false dichiarazioni di Trump) 24 volte", precisa il Post, "altri ricorrenti argomenti riguardano la sua biografia (17 affermazioni non esattamente vere) e i posti di lavoro, 17 volte. Pinocchio, e peraltro recidivo, continua l'articolo corredato di grafici: il presidente "spesso ripete le stesse affermazioni infondate anche se smentite nei fatti". E proprio perchè "è difficile tenere dietro a tutta la retorica dei Trump", il Facto Checker raccoglierà tutte le "dichiarazioni sospette dei primi 100 giorni come presidente", dividendoli per categorie e precisando quante volte la stessa bugia sia stata ripetuta. Orm-int5