Lazio-Milan 1-1, Montella: "Questo gruppo è fantastico"

Roma, 14 feb. (askanews) - Finisce 1-1 il posticipo della ventiquattresima giornata di serie A tra Lazio e Milan. Biancocelesti avanti nel recupero del primo tempo con un rigore trasformato da Biglia, pareggio al 40' del secondo tempo di Suso con una azione personale. Definita la classifica con i biancocelesti con 44 punti, seguiti dai rossoneri a quota 41. "Questo gruppo mi emoziona e mi stupisce perché mette in campo l'energia, l'anima e lo spirito di squadra - il commento dell'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, a fine gara - Probabilmente oggi ha fatto di più la Lazio, la partita è stata sofferta ma oggi contava la prestazione e soprattutto il risultato". Una partita quasi persa: "Sono sempre più fiero di questi ragazzi: dopo una partita dispendiosa come quella di Bologna non era possibile fare di più. Abbiamo avuto giornate migliori per qualità di gioco. ma c'erano molti giocatori nuovi, calciatori che fin qui hanno giocato poco e ogni altro genere di attenuanti, ma questa squadra è più forte di tutto".Rammaricato Simone Inzaghi: "Abbiamo strameritato di vincere - dice il tecnico della Lazio - Abbiamo sbagliato molte occasioni e poi una grande giocata di Suso ha decretato il pareggio. Ma il risultato proprio non ci sta. Se fai 25 tiri devi segnare il 2-0. E' vero Donnarumma si è superato, ma queste partite si devono vincere". Adx