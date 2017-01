Roma, 23 gen. (askanews) - Sarà Laura Pausini a firmare le frasi per San Valentino all'interno dei Baci Perugina. La cantante sarà all'interno delle "cartiglie" con 33 versi tratti dalle sue canzoni più belle e con dieci dediche pensate apposta per i fan. "La faresti una pazzia? Sai come si fa una pazzia?" o "Le cose più belle della vita non sempre si vedono con gli occhi" sono alcune delle dediche romantiche che si potranno fare insieme a Laura e con i Baci Perugina. C'è anche un hashtag dedicato all'iniziativa: #IoELaura. Adx/Int2