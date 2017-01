La Ue chiede una correzione dello 0,2% del Pil, dicono al Mef

Roma, 17 gen. (askanews) - "Da novembre dello scorso anno la Commissione europea ritiene che il bilancio dell'Italia per il 2017 possa farci deviare dal percorso pluriennale di riduzione del rapporto Debito/Pil e ci ha trasmesso una richiesta di intervento per assicurare la conformità del nostro bilancio. Lo scostamento che, secondo la Commissione, andrebbe corretto è stimato in 2 decimi di punto di Pil. Siamo in contatto con la Commissione e nei prossimi giorni faremo le valutazioni del caso. Se come e quando intervenire verrà deciso dal governo nei prossimi giorni". Lo affermano fonti Mef dopo aver ricevuto la lettera dalla commissione Ue sulla correzione da apportare alla manovra. Men MAZ