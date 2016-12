Beirut, 30 dic. (askanews) - Il cessate-il-fuoco tra regime e ribelli è stato nel complesso rispettato questa mattina in Siria, Paese in preda da oltre sei anni a una guerra civile. Sono stati segnalati soltanto combattimenti sporadici. La tregua è in vigore dalla mezzanotte (le 23 di giovedì in Italia), prima dell'apertura dei negoziati di pace, in virtù di un accordo concluso sotto l'egida della Russia e della Turchia ma senza gli Stati Uniti.

L'intesa, dalla quale sono escluse le organizzazioni considerate "terroristiche" come lo Stato Islamico, era stata annunciata dal presidente russo Vladimir Putin e confermata dall'esercito siriano e della Coalizione nazionale siriana (Cns), principale componente dell'opposizione in esilio. Nella notte, combattimenti sono stati segnalati nella provincia settentrionale di Hama. "Il cessate-il-fuoco è rispettato nella maggior parte delle regioni della Siria (...) ma fazioni islamiste hanno attaccato posizioni del regime nei pressi della città cristiana di Mahrada", ha indicato Abdel Rahman, responsabile dell'Osservatorio siriano dei diritti umani. Secondo lui, "piccoli gruppi ribelli e forze lealiste cercano di far saltare la tregua".

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il cui Paese sostiene i ribelli, ha definito questo accordo "un'opportunità storica" per mettere fine alla guerra che sconvolge la Siria dal 2011. Questa guerra, definita un "cancro su scala mondiale" dal futuro segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha provocato oltre 310mila morti e milioni di rifugiati.

Il capo della diplomazia siriana, Walid al Moallem, ha a sua volta sottolineato che questo cessate-il-fuoco offre una "vera

opportunità" di trovare "una soluzione politica" al conflitto. L'annuncio della tregua arriva una settimana dopo la ripresa totale della città di Aleppo da parte del regime del presidente Bashar al Assad, la sua più importante vittoria dal 2011, ottenuta con il sostegno dei suoi principali alleati, l'Iran e la Russia.

Dopo diversi incontri in Turchia tra emissari russi e rappresentanti ribelli sostenuti da Ankara, Vladimir Putin ha annunciato l'entrata in vigore della tregua. "Tre documenti sono stati firmati: un primo tra governo e opposizione armata su un cessate-il-fuoco sul territorio siriano nel suo complesso" e il secondo su misure che mirano a controllare il rispetto della tregua, ha indicato Putin, "Il terzo è una dichiarazione sulla volontà (delle parti in conflitto) di lanciare negoziati di pace", ha proseguito.

Secondo la Russia, il cessate-il-fuoco è stato approvato dalle "principali forze" della guerriglia. Nel complesso, sette gruppi

ribelli, tra i quali il potente Ahrar al Sham, hanno firmato il documento. Dall'inizio della guerra nel marzo 2011, sono naufragate rapidamente varie tregue negoziate da Washington e Mosca.

Gli Stati Uniti, finora in disaccordo continuo con la Russia sul conflitto in Siria e in attesa dell'insediamento di Donald Trump

alla Casa Bianca, sono stati esclusi da questi negoziati. Malgrado tutto, Washington ha parlato di "un'evoluzione positiva" commentando la tregua. "Qualunque sforzo per fermare la violenza, risparmiare vite e creare le condizioni per una ripresa di negoziati politici costruttivi è il benvenuto", ha affermato il portavoce della diplomazia americana, Mark Toner.

Per quanto riguarda la Turchia, è invece la prima volta che appoggia un accordo del genere. Secondo il Cremlino, Putin e il suo omologo turco "si sono detti soddisfatti degli accordi ottenuti", nel corso di un colloquio in cui si sono espressi a favore di "un rafforzamento della cooperazione antiterrorismo" e hanno inoltre "sottolineato l'importanza degli sforzi in corso per organizzare negoziati ad Astana", la capitale del Kazakistan. Fco/Int9