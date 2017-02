La sindaca Raggi presenta un esposto sulle polizze di Romeo

Roma, 17 feb. (askanews) - Il sindaco Virginia Raggi ha presentato stamane al Tribunale di Roma, attraverso i suoi legali, un esposto sul caso delle polizze assicurative stipulate in suo favore da Salvatore Romeo. Una iniziativa volta a comprendere dai megistrati gli eventuali profili penali della vicenda che, ha confermato la Raggi, l'hanno vista protagonista, a sua totale insaputa. Il primo cittadino della capitale avrebbe ribadito di essere completamente all'oscuro delle due polizze a lei intestate dal suo ex capo della segreteria e che sono state ora cambiate per quanto riguarda il beneficiario. Dopo quanto emerso, e cioè dell'esistenza di una terza polizza in favore della Raggi, nel suo esposto il sindaco fa riferimento a quanto riportato sulla vicenda dai media. Gci/Int9