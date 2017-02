La sindaca Raggi non ha ancora sciolto la riserva su Berdini

Roma, 10 feb. (askanews) - "Se mi fido ancora di Berdini? Non ho ancora sciolto la riserva". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della celebrazione in Campidoglio in ricordo delle vittime delle Foibe. A chi le chiedeva se avesse pensato a Emanuele Montini come possibile sostituto alla guida dell'assessorato all'Urbanistica, Raggi ha risposto: "guardate che Montini già lavora con noi, è il capo staff dell'assessore Baldassarre, studiate meglio". A chi ha chiesto se non potesse dire qualcosa di più ha risposto: "chiaramente no, altrimenti lo avrei detto". Sis/Apa