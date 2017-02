La scissione costa al Pd 2 punti, l'M5S incalza alle spalle (sondaggio)

Rilevazione Ixè per Agorà

Roma, 24 feb. (askanews) - Nei giorni della scissione il Pd perde 2,3%, si ferma al 28,1% e riduce ai minimi il vantaggio sul M5S, che in una settimana guadagna l'0,8% e arriva al 27,8%. E' quanto emerge dalle intenzioni di voto dell'Istituto Ixè fatte per Agorà (Raitre). La Lega Nord scende di mezzo punto al 13%, mentre Forza Italia si attesta al 12,9%. Inoltre, emerge che oltre 8 elettori Pd su 10 confermerebbero il proprio voto al Partito democratico, anche dopo la scissione degli ultimi giorni. Il 40% degli intervistati, infatti, ha risposto che sicuramente voterà Pd, mentre il 45% probabilmente darebbe il suo voto al partito guidato fino a pochi giorni fa da Matteo Renzi. Il 13%, invece, non voterà più Pd proprio a causa della scissione. Pol/Bac