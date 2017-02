La Roma travolge la Fiorentina 4-0, Spalletti: "Tutti sul carro"

Roma, 8 feb. (askanews) - La Roma travolge 4-0 la Fiorentina nel posticipo della ventitreesima giornata di serie A grazie alla doppietta di Dzeko (39' e 83') e ai gol di Fazio (58') e Nainggolan (75'). I giallorossi tornano al secondo posto a quattro punti di distanza dalla Juventus in attesa del recupero di questa sera dei bianconeri a Crotone. Dzeko con la doppietta ai viola sale in testa alla classifica cannonieri: siamo a quota 17. Raggiante Luciano Spalletti con il suo attaccante: "Stasera non posso dirgli niente. Ora sono tutti nuovamente saliti sul suo carro, poi basta che sbagli un gol e scendono tutti. Stasera il carro è di nuovo pieno, non devo dirgli niente, c'è già chi gli fa i complimenti. A lui va data fiducia: è forte e gli possiamo permettere anche di sbagliare una partita". L'Olimpico continua a rimanere inviolato in stagione. "Stiamo facendo un grande campionato e abbiamo l'obbligo di provarci fino in fondo. Perché se gli altri calano dobbiamo farci trovare pronti. Con questa prestazione abbiamo dimostrato che la Roma è presente". Per Sousa "La Roma è stata molto più forte di noi, sia a livello individuale che collettivo. Contro squadre di questo livello dobbiamo sempre fare una prestazione perfetta. Nelle poche occasioni che abbiamo avuto, non abbiamo concluso. Loro hanno messo anche tanta cattiveria agonistica per vincere" Adx