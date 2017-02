La rivincita di Trump: "Gli Oscar sono stati un fiasco"

New York, 28 feb. (askanews) - La cerimonia finale degli Oscar è stata un fiasco per colpa della politica. Per Donald Trump, attori e cineasti se la sono cercata, invece di "fare il loro lavoro" si sono "talmente concentrati sulla politica da non controllare più bene le cose" ha detto il presidente parlando al sito di informazione Breibart News, voce dell'estrema destra ed emanazione del suo capo stratega Steve Bannon. Evidentemente risentito per le molte bordate che gli sono state sparate contro dal mondo delle spettacolo durante la serata degli Oscar - l'esempio più clamoroso la scelta del regista iraniano Farhadi (col Cliente miglior film stranieri) di boicottare la cerimonia per protestare contro il decreto anti-immigrati di Trump, definito "inumano" - Trump ha deciso di replicare. E facendo riferimento alla gaffe che ha visto l'errore nell'annuncio del miglior film, ha sentenziato: "E' stato abbastanza triste, ha tolto glamour e fascino agli Oscar". vgp.int4