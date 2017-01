Roma, 21 gen. (askanews) - E' un supercriminale. Ma evidentemente anche uno scrittore di discorsi. I social network hanno "vivisezionato" il discorso per l'Inauguration Day di Donald Trump e hanno scoperto che il 45esimo presidente degli Stati Uniti ha citato quasi alla lettera una frase di Bane, l'energumeno rivale di Batman nel film "The Dark Knight Rises" (Il cavaliere oscuro - Il ritorno). "Stiamo trasferendo il potere da Washington e lo stiamo restituendo a voi, il popolo", ha detto Trump in un passaggio del suo discorso. "Toglieremo la città ai persecutori di generazioni che vi hanno perseguitato con la chimera di un'opportunità", diceva Kane, interpretato da Tom Hardy, nel film, "La restituiamo a voi, il popolo". Gli utenti di Twitter non hanno perso tempo per fare ironia. "Bane mi è apparso più sincero", ha scritto qualcuno. "Trump è Bane, confermato", ha 'cinguettato' un altro. Fco MAZ