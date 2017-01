La regina Elisabetta riappare in pubblico e va a messa

Roma, 8 gen. (askanews) - La regina Elisabetta II è riapparsa in pubblico dopo quasi un mese di assenza mentre andava alla messa alla chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham, sulla sua auto stamattina, scrive la Bbc. La monarca, che ha sofferto di una pesante influenza non aveva partecipato alle celebrazioni di Natale e Capodanno, destando le preoccupazioni dei suoi sudditi sul suo stato di salute. Nelle scorse settimane sia la regina Elisabetta sia il marito, il principe Filippo, avevano cancellato il consueto viaggio in treno per Sandringham dove trascorrono le vacanze di Natale a causa dell'influenza e avevano preferito viaggiare in elicottero. A Capodanno la principessa Anna aveva dichiarato che la regina stava "meglio" e si stava riprendendo dall'influenza. Dmo/Int2