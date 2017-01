Londra, 2 gen. (askanews) - La regina Elisabetta II "sta meglio" anche se non ha partecipato alla messa di Capodanno per un "brutto raffreddore" che l'ha costretta a rimanere a casa anche in occasione della messa di Natale. La rassicurazione è arrivata dalla principessa Anna dopo che la nota di Buckingham Palace che aggiornava sulle condizioni di salute della monarca.

La regina Elisabetta non è stata vista in pubblico dallo scorso 9 dicembre. "Sua Maestà la Regina non parteciperà alla messa di domenica a Sandringham. La Regina non si sente ancora pronta ad andare in chiesa perché si sta riprendendo da un brutto reffreddore", ha reso noto la casa reale. Il 95enne marito, il principe Filippo, e gli altri membri della famiglia reale ha partecipato alla essa nonostante anche lui fosse reduce dai malanni di stagione. Dmo/Int9