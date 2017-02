La profezia sinistra di Orfini su Dp

Roma, 26 feb. (askanews) - E' sbagliato "chiudere la parola sinistra in una nicchia minoritaria" e "temo che quel treno non finirà benissimo". Lo afferma il reggente del Partito Democratico, Matteo Orfini, commentando in un'intervista a La Repubblica la nascia del gruppo Democratici e Progressisti. "La scelta del nome dimostra che rischiano di rifare Democrazia proletaria - prosegue Orfini - Lo dico con affetto per dirigenti a cui sono umanamente legato e ai quali continuerò a volere bene".

"Spero che Errani e altri cambino idea e tornino a casa loro, nel Pd - aggiunge - È la loro storia che rende incomprensibile la loro scelta. Quando Bersani divenne segretario Rutelli uscì dal Pd perché non condivideva quella leadership e noi lo criticammo. Oggi stanno facendo lo stesso errore, perché la leadership è transitoria". Sull'ipotesi che un'eventuale vittoria di Orlando al congresso possa far rientrare la scissione, Orfini afferma che "sarebbe incomprensibile. Un partito non è un luogo da cui si entra e si esce. Allora stiano nel Pd e votino Orlando". "Mi auguro che il congresso si svolga nel modo più urbano possibile ed è un richiamo che, da reggente, faccio a tutti. Noi dobbiamo discutere del futuro del partito, in cui tutti vogliamo essere protagonisti. Se invece questa discussione diventa eccessivamente lacerante, perdiamo tutti. La nostra comunità non vuole la rissa, vuole che stiamo insieme". Fgl/Int2