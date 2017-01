La premier britannica May vuole una "hard Brexit"

Roma, 15 gen. (askanews) - La premier britannica Theresa May intende siglare un divorzio chiaro dall'Unione europea, un'"hard Brexit" come è spesso definita. Dovrebbe essere questo il punto centrale del suo discorso programmatico che si terrà martedì, secondo quanto affermano oggi i giornali britannici. May lancerà un appello alla Gran Bretagna a unirsi, chiedendo che smettano gli "insulti" e il rancore tra i sostenitori della Brexit e quelli che si schierarono per la permanenza nell'Ue, ha riferito l'ufficio di Downing Street. Ma i giornali hanno detto che lei intende costruire un percorso verso la "hard Brexit", una strategia che potrebbe far infuriare i sostenitori Remain. Quando, alla fine di marzo, verrà innescato l'Articolo 50 per l'uscita dall'Ue, inizieranno due anni di negoziati sulla Brexit. May è stata messa sotto pressione per rivelare la sua strategia in vista dei negoziati, che sono destinati a disegnare i futuri rapporti tra Londra e l'Unione europea. Il Sunday Times ha scritto che May annuncerà che la Gran Bretagna cerca una "chiara e dura Brexit". The Sun ha parlato di "tripla Brexit di May" e il Sunday Telegraph ha citato fonti del governo, che avrebbero detto: "La gente saprà che quando ha detto 'Brexit vuol dire Brexit', effettivamente indicava quello". Downing Street, dal canto suo, afferma solo che il discorso conterrà un appello alla Gran Bretagna a "mettere da parte le vecchie divisioni eio unirsi per fare un successo della Brexit". Nel referendum di giugno, caratterizzato da toni estremamente duri, il Leave ha vinto con il 52 per cento. Mos/Int2