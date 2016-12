Roma, 28 dic. (askanews) - Bella Hadid è stata eletta "Modella dell'anno". La 20enne statunitense, sorella di Gigi Hadid, è stata incoronata dal sito "Models.com" (un'istituzione nel mondo della moda), come modella dell'anno da una giuria di 250 super esperti composta da designer, fotografi, make up artist e casting director, cui si aggiungono i lettori del sito, che assegnano un premio tutto loro. Il 2016 per Bella Hadid è stato senza dubbio da incorniciare: su Instagram ha sfondato quota 9 milioni di seguaci mentre il suo patrimonio personale ha superato il 3 milioni di dollari, grazie al moltiplicarsi degli ingaggi per le sfilate (come quella del fashion show di Victoria's Secret 2016) e dei contratti pubblicitari con le multinazionali della moda e della bellezza. Adx