La minoranza del Pd rimane per la rottura

Roma, 19 feb. (askanews) - La minoranza Pd non intende entrare nella commissione che si occuperà di gestire la fase congressuale, a meno che non ci siano novità nella relazione finale di Matteo Renzi. Parlando con i giornalisti, Davide Zoggia spiega: "La relazione di Renzi non ha dato risposte, anzi mi è sembrata un po' troppo muscolare data la gravità del momento che sta attraversando il partito e il Paese". Ora, "ascolteremo la replica finale, ma senza novità faremo le nostre scelte. E non saranno scelte a cuor leggero". "Chi guida il più grande partito della sinistra europea - ha aggiunto - avrebbe il dovere di ascoltare le grida di dolore che si alzano non solo tra i dirigenti del partito". Intanto, il presidente Matteo Orfini ha reso noto che non ci sono candidature alla segreteria e quindi il congresso viene convocato automaticamente. "Sono scaduti - ha spiegato - i temini e non sono state presentate candidature a segretario. Quindi non eleggeremo un nuovo segretario, al termine dell'assemblea sarà automaticamente indetto il congresso. Nei prossimi giorni convocherò la direzione". int4