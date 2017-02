La Malaysia vuole i campioni di Dna per consegnare il corpo di Kim Jong Nam

Kuala Lumpur, 17 feb. (askanews) - La Malaysia non consegnerà alla Corea del Nord il corpo di Kim Jong Nam, fratellastro del leader Kim Jong-un assassinato lunedì scorso nello scalo di Kuala Lumpur, fino a quando la famiglia non avrà fornito campioni di Dna. Lo ha dichiarato oggi la polizia. "Finora nessun familiare o parente è venuto a identificarlo o a chiedere il corpo - ha detto il capo della polizia dello Stato di Selangor, Abdul Samah Mat - abbiamo bisogno di campione del Dna di un membro della famiglia per confrontarlo con quello del defunto. La Corea del Nord ha presentato una richiesta per avere il corpo, ma prima di consegnarlo dobbiamo identificare a chi appartiene". Kim Jong Nam Sim-Int5