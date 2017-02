La Juve travolge il Palermo e ora pensa alla Champions

Roma, 18 feb. (askanews) - La Juventus ha battuto il Palermo 4-1 nell'anticipo della venticinquesima giornata del campionato di serie A. Tutto facile per i bianconeri che passano grazie ai gol di Marchisio (13'), Dybala (40' e 89') e Higuain (63'). I rosanero a segno al 93' con Chochev. La Juve sale così a quota 63 punti, a +10 sulla Roma seconda in classifica. "Nel primo tempo non abbiamo fatto una grande gara, ma abbiamo rischiato poco o niente - il commento di Massimiliano Allegri - concedendo solo qualche tiro da fuori. Era una gara di campionato da vincere, una vittoria in meno che manca sulla strada dello scudetto. Siamo in una buona condizione fisica, affronteremo gli ottavi di Champions con grande entusiasmo e con l'obiettivo di andare ai quarti. E se non succedono cose strane in questi giorni andremo in Portogallo con il 4-2-3-1. Quando sono arrivato c'era paura di non battere il Malmoe. Ora mi dicono che siamo i favoriti per la Champions. Il Porto è abituato a giocar queste gare, noi non dobbiamo sentirci troppo all'altezza delle altre". Adx MAZ